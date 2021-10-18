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DKMP ekiplerince av koruma ve kontrol faaliyetleri sürdürülüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince bölgede av koruma ve kontrol faaliyetleri sürdürülüyor.

ERZİNCAN 18.10.2021, 10:52
DKMP ekiplerince av koruma ve kontrol faaliyetleri sürdürülüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince bölgede av koruma ve kontrol faaliyetleri sürdürülüyor.

Bölgede kınalı keklik, çil keklik ve yaban tavşanı avı 16 Ekim tarihi ile başlamış olup, 16 ekiple av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edilmekte.

16-17 Ekim tarihlerinde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde bölgede 734 avcı denetlenerek, Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyon Kararlarına aykırı av yaptığı tespit edilen 33 kişi için toplamda 23.540,00 TL idari yaptırım kararı ve yasalara aykırı avlanan 9 keklik ve 1 yaban tavşanı için 30.560,00 TL’lik tazminat kararı düzenlendi. Takoz takılı olmayan 2 av tüfeğine de el konuldu.

Kaçak avcıların ihbarı için 182 numaralı telefon hattının ücretsiz olarak hizmet vermekte olduğu belirtilerek Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü, il şube müdürlükleri, jandarma ve emniyet birimlerince ivedilikle kontrol edilmekte olduğu kaydedildi.

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