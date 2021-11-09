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Dijital İletişim tırının 39’ncu durağı: Erzincan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital İletişim tırının 39’ncu durağı Erzincan oldu. Erzincan’a gelen tır vatandaşların ziyaretine açıldı.

ERZİNCAN 09.11.2021, 12:35
Dijital İletişim tırının 39’ncu durağı: Erzincan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital İletişim tırının 39’ncu durağı Erzincan oldu. Erzincan’a gelen tır vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dijital İletişim tırı Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri ile vizyon projeleri yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hayata geçirildi.

4 gün boyunca Erzincan’da aktif olarak hizmete sunulacak olan Dijital İletişim tırı, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna ile birlikte ziyarete gelen çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi de yaşayan çocuklar, öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dijital İletişim tırı hakkında bilgi veren İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, “İletişim Başkanlığımız, Türkiye’nin milli, tarihi, turistik, kültürel, bilimsel zenginliklerini tanıtmak amacıyla yeni görsel ve iletişim tekniklerini kullanılarak İletişim tırı projesini başlattı. Proje 19 Şubat’ta Edirne’de başlayarak 52 ilimizi gezecek, şuana kadar 39 ili ziyaret etti. Tır her hafta başka bir ilimizde bulunacak. Bu hafta da Erzincan’da halkın hizmetine açıldı. Tırımızın içerisinde holografik sunucu, sihirli ayna, harekete duyarlı ekran, sanal kutu ve yeşil perde deneyim alanları var. Bu alanlarda özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız Türkiye’nin bugün itibari ile gelmiş olduğu teknolojik ilerlemeleri tanımaları amacıyla hazırlanmış güzel deneyim alanlarını tecrübe edinebilmekte. Tırın ziyaretini tamamladıktan sonra ziyaretçilerimize ayrıca İletişim Başkanlığımızın yayınlarından da hediye etmekteyiz. Katılım güzel, tırın bulunduğu konum okullara yakın olması nedeni ile öğrenciler yoğun bir şekilde geliyorlar” ifadelerini kullanarak tüm vatandaşları ziyarete beklediklerini söyledi.

Eğitim çağındaki çocuklar ve bütün vatandaşların ziyaretine açık olan tır, Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde 12 Kasım 2021 Cuma gününe kadar hizmet verecek ve daha sonra Tokat’a gidecek.

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