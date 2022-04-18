Dâhiliye Uzmanı Dr. Kürşat Yılmaz: “Diyabetin çaresi sağlıklı beslenme ve spor”

İç Hastalıkları ve Dâhiliye Uzmanı Dr. Kürşat Yılmaz, diyabetin sinsi bir hastalık olduğunu kaydederek, “Diyabetin çaresi sağlıklı beslenme ve spor” dedi.

TYB Erzincan Şubesinin düzenlediği programa konuşmacı olarak konuk olan Dr. Kürşat Yılmaz, diyabet hastalığı hakkında bilgiler aktardı.

Diyabet hastalığının tespit edildiği andan itibaren tedbir alınması gerektiğini belirten Dr. Yılmaz, “Ne kadar erken tespit edilir ve tedbir alınırsa o kadar iyidir. Tespit edilip tedbir alınamazsa insanları ölüme kadar götürür.” şeklinde konuştu.

Hastalığın oluşumu ve beslenmeyle yakından ilişkisini anlatan Dr. Yılmaz, “Eskiden hastalara beslenme ile ilgili programlar veriyorduk. Artık bu programları kullanmıyoruz. Her insan kendi programını kendisi yapmalıdır. Spor yaparak diyabetin vücuttaki etkisini azaltmak mümkündür. Bir hasta yaşam dengesini kurulduktan sonra hastalık yokmuş gibi hayatını sürdürebilir. Vücuda alınan şekerin harcanmaması şekerin vücutta birikmesine sebep olmaktadır. Bu ise vücudun bütün fonksiyonlarının etkilenmesi anlamını taşımaktadır. Kalp hastalıklarından inmeye, sinir sisteminden vücut organların kesilmesine kadar pek çok olumsuzluğu tetiklemektedir. Yediğimiz gıdalara dikkat etmediğimiz takdirde bunlarla karşılaşmamız mukadderdir. Beyaz un tüketmek yerine, kepekli undan yapılmış ekmek ve mamuller, tam buğday etmeği, yulaf ekmeği gibi ekmekler tüketmeliyiz. Lif oranı yüksek yiyecekleri tercih etmeli ve meyveleri soymadan kabukları ile yemeliyiz. Eğer şeker hastalığını yenmek istiyorsak mutlaka spor yapmalıyız. Asansöre binmek yerine merdivenleri yürüyerek çıkalım. Gideceğimiz yer yürüme mesafesindeyse otomobile binmek yerine yürümeyi tercih edelim. Otomobile ihtiyaç duyuyorsak o zaman otomobili uzak bir yere park edip kendimize yürüme mesafesi oluşturmamız gereklidir.” dedi.

İç Hastalıkları ve Dâhiliye Uzmanı Dr. Kürşat Yılmaz konuşmasının son bölümünde ise dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.