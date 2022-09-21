Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Refahiye’ye bağlı Akçiğdem Yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 76 yaşındaki Recep Keçeci, Akçiğdem Yaylasında traktörle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Keçeci, olay yerinde vefat etti. Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.