Depremzede öğrencilerle iftar programı düzenlendi

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı vesilesiyle Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdunda eğitimlerini sürdüren depremzede öğrencilere iftar programı düzenledi.

Düzenlenen iftar programına katılan Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül ezan öncesi yaptığı kısa konuşmada Ramazan ayının önemine değindi. Ayrıca meydana gelen deprem afetinde vefat edenlere dua ederek hep birlikte ülkenin buna benzer imtihanlardan Cenab-ı Hakkın muhafaza etmesi için niyazda bulundu. Manevi Danışmanlık görevini ifa eden Adem Oruç ve Eyüp Güneş İl Müftüsü Muharrem Gül’e teşekkür ettiler. Yurtta kalan depremzede üniversiteli öğrenciler de iftar sonrası etkinlik nedeniyle Kıymetli Müftü Gül ve Manevi Danışman hocalarına teşekkürlerini dile getirerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Program sonrası birlikte eda edilen akşam namazı ve kısa sohbetin ardından etkinlik sona erdi.