Depremzede çocuklara psikolojik destekler sürüyor

Erzincan’da ağırlanan depremzede ailelerin çocukları için psikososyal destek etkinliklerinin olduğu programlar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde hissedilen deprem sonrasında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Psikososyal Destek Hizmetleri yürütülmektedir. Kurulan ve psikolojik danışmanlardan oluşan Psikososyal Destek Müdahale Ekibi deprem bölgesinden gelen ve Erzincan’ın Kemaliye ilçesine yerleştirilen öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çocukların mutluluğu için fedakârca çalışan ekipler bu çerçevede Kemaliye Osman Nuri Akın Yurdu’na yerleştirilen öğrenci ve velilere yönelik psikoeğitim çalışmaları yaptı. Bu çalışmalara 48 veli ve 14 öğrenci katıldı. Yine velilere yönelik 23, öğrencilere yönelik ise 4 bireysel görüşme yapıldı. Ayrıca, Kemaliye’de okullara yerleştirilen öğrencilere yönelik ilkokul bünyesinde 92, ortaokul bünyesinde ise 90 öğrenciyle psikososyal destek için etkinlikler düzenlendi. İlçede bulunan anaokulu ve lise ziyaret edilerek, idareci ve öğretmenlere yönelik psikososyal destek çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı.