Deprem sonrası kapanan kayak merkezi yeniden açıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası geçici süreyle kapatma kararı alınan Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi bugün itibariyle yeniden pistlerini kayak severlere açtı.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından kapatılan Ergan Kayak Merkezi bugün itibariyle yeniden açıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliği’nden, “Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi 1. etap pisti 24 şubat 2023 cuma günü açılıyor” açıklaması yapıldı.