Deprem, askeri personele simülasyonla anlatıldı

Erzincan’da bulunan 3.Ordu Komutanlığı ve 59. Topçu Tugayı’nda görevli Er ve Erbaşlara Deprem Simülasyon Tırı’nda, gerçeği aratmayan deprem eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’de 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak kabul edilmesinin ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Afet Farkındalık Eğitimleri verilerek tatbikatlar yapılmaya devam ediyor. Eğitim ve tatbikatlar kapsamında deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Deprem Simülasyon Tırı ile ülke çapında verdiği eğitimlerine Erzincan’da devam ediyor. Bu kapsamda AFAD ekipleri, askeri personellere daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetini sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılarak deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

AFAD ekipleri, afetlere karşı farkındalığı arttırmak ve deprem anında yapacağı doğru davranışlar hakkında bilinçlendirilmeyi arttırmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edileceğini bildirdi.