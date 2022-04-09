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Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
Erzincan’da demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ERZİNCAN 09.04.2022, 12:23
Erzincan’da demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi’ndeki KYK Kız Yurdunun bahçesindeki demir parmaklıklardan geçmek isteyen sokak köpeği sıkıştı. Köpeğin parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, demir parmakları kesip köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, sokağa salındı.