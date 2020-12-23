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Dayıkaraca, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane müdürleriyle online toplantı yaptı

Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca tarafından bölge müdürlüğü yetki alanında bulunan Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane il ve ilçe Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımı ile online konferans yapıldı.

ERZİNCAN 23.12.2020, 10:50
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Dayıkaraca, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane müdürleriyle online toplantı yaptı

Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca tarafından bölge müdürlüğü yetki alanında bulunan Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane il ve ilçe Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımı ile online konferans yapıldı.

Toplantıya Bölge Müdürlüğü üst yönetiminin yanı sıra bölgeye bağlı 21 birimin Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katıldı. Toplantıda 2020 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile 2021 yılı hedeflerinden bahsedildi.

“Memnuniyette Türkiye 1.’si oldu”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün koyduğu hedefler doğrultusunda, personelin üstün gayretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 23 Bölge Müdürlüğü içerisinde Tapu ve Kadastro Entegrasyonunda Türkiye 2.’ncisi, Tapu Müdürlüklerinden hizmet alan vatandaşlara gönderilen anketlerle memnuniyette ise Türkiye 1.’si oldu.

Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane il ve ilçe Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen online konferans toplantısına Erzincan Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Dayıkaraca, Tapu Müdürlükleri yönüyle, Covid-19 salgın ve bulaşıcı hastalık sebebiyle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek personelin gerekse de vatandaşların korunması amacıyla alınan ve ileri ki dönemde de yaşanabilecek sıkıntıların çözümü yönündeki önlemlerin görüştüklerini belirtti.

Bir taraftan web tapuyu yaygınlaştırdıklarını, vatandaşların 7/24 online başvuru yapabildikleri ve sistem üzerinden vatandaş ile memur imza aşamasına kadar hızlı eriştiğini, diğer taraftan ise ALO 181 Çağrı Merkezi ile danışma, istek ve şikayet taleplerini daha iyi hizmet verilebilmesi için hayata geçirdiklerini söyleyen Dayıkaraca, böylelikle vatandaşımızın bize ulaşmasını daha da kolaylaştırdık dedi. Müdürlüklerimize 2021 de elektronik arşivin oluşturulmasına yönelik ayıklama, tarama ve sisteme aktarma çalışmalarının hız kazanması yönünde Tapu Müdürlüklerin gerekli çalışmaları yapmalarının istediğini belirtti.

“Pandemi sürecinde 43 bin 920 webtapu başvurusu sonuçlandırıldı”

2020 yılı Mart ayından bugüne kadar pandemi sürecinden dolayı vatandaşa hizmet konusunda webtapu sisteme geçildiğinden Bölge genelinde 43 Bin 920 webtapu üzerinden başvuru işlemine birimlerce cevap verildiği belirtilmiştir. Erzincan ili genelinde 21 Bin 925, Gümüşhane ili geleninde 13 Bin 745, Bayburt ili genelinde ise 8 Bin 250 webtapu başvurusunu pandemi sürecinde sonuçlandırılmıştır.

Kadastro yenileme, güncelleştirme ve sayısallaştırma çalışmalarında artık sona gelindiğini belirten Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, “Böylelikle Belediyeler, Özel İdare, Karayolları, DSİ, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri gibi yatırımcı kuruluşların yapacağı ve planladığı projelere sağlıklı bir alt yapı oluşturmuş olacağız” dedi.

Vatandaşa hizmet konusunda en yoğun kurumlardan olan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri hizmetin yanı sıra kurumsal projelerle de teknolojik altyapı ve kalifiye personelleri ile bu anlamda üstün bir gayret içerisinde olduğunu belirten Bölge Müdürü Dayıkaraca, 2021 yılında hedeflerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Dayıkaraca daha sonra konuşmalarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü himayesinde devam eden 2021 yılı hedeflerine ulaşmak için planlama doğrultusunda çalışmalara devam edileceğini belirterek vatandaşa hızlı ve sağlıklı hizmetin verilmesi konusunda üstün gayretin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının devamında birim müdürlerinin de görüşlerini alan Dayıkaraca, pandemiye rağmen üstün gayret gösteren personellerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
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