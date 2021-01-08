DATÜB heyeti, İŞKUR Müdürü Çelik’i ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve Gülmira Elisagil’den oluşan DATÜB Heyeti, Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti.

Yapılan görüşmede, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "İŞKUR aracılığıyla Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıskalı Türklere ve burada ikamet eden kardeşlerimize kış dönemini rahat geçirmelerini sağlayacak iş yerlerinin temin edilmesi sürecinde hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Erzincan Valisine, Milletvekillerimize, Üzümlü Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, size ve başından sonuna kadar süreci takip eden Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik ise DATÜB Heyeti’nin ziyaretinden memnunluğunu dile getirerek, Üzümlü ‘de yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik çalışmalarda her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un girişimleriyle Üzümlü’ye İŞKUR tarafından toplam 600 kadro verilirken, bunun 473’ü Ahıskalı Türklere tahsis edilmesiyle ocak ayında işbaşı yapmaları sağlanmıştır.