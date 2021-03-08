banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı.

ERZİNCAN 08.03.2021, 19:15
1
DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yeni kurulan mahallelere yapılan muhtarlık seçimlerinde kıyasıya mücadele ederek Mimar Sinan Mahallesine muhtar seçilen Gülmira Elisegil’i ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesine muhtar seçilen Feruza Latif’i muhtar seçilmeleri ve aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik etti.

Ahıskalı Türk kadın muhtarları tebrik eden DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, “Gülmira ve Feruza hanımı yürekten tebrik ederim. Sizlerin muhtar seçilmenize çok sevindim. Çok şükür bu günleri gördük. Üç değerli Ahıskalı Türk kadınımızın muhtar seçilmesi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yeni göç eden bir toplum olarak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu, farklı bir coğrafya ve ülke olan Ukrayna’dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile getirilen Ahıskalı Türklerin 5 yıl gibi kısa bir sürede anavatan Türkiye’ye ne denli adapte olduklarını, bağlılıklarını ve gelecekte de Türkiye için ne denli faydalı olabileceğimizi gösterdi. Allah yolunuzu, izinizi açık eylesin. İşlerinizde, milletimize hizmet yolundaki çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sizinle gurur duyuyoruz. Ayrıca, sizleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürekten kutluyorum. Bundan sonra da sizleri daha büyük görevlerde görmek istiyoruz. Sizden beklentilerimiz büyüktür.” dedi.

Bundan önce, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ahıskalı Türk Elmira Elisegil, Yunus Emre Mahallesi muhtarı seçilerek Türkiye’nin ilk Ahıskalı Türk kadın muhtarı olmuştu.

DATÜB’ten yapılan açıklamada da, "DATÜB ailesi olarak, Ahıskalı Türk kadınlarımızı muhtar seçilmeleri ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürekten tebrik eder, ayrıca Yavuz Selim mahallesi muhtarı seçilen Süleyman Murad’a da milletimize hizmet yolunda başarılar diler, hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Oylarıyla Ahıskalı Türk muhtarlarımıza destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz." denildi.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20