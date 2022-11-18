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DAP İdaresi Başkanlığı Proje İmza Töreni düzenledi
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Erzincan’da onay alan projeler için imza töreni düzenledi.
ERZİNCAN 18.11.2022, 16:55
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Erzincan’da onay alan projeler için imza töreni düzenledi.
AFAD binasında düzenlenen imza törenine kent protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve DAP’a proje sunan kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Programda DAP’tan destek alacak projelerin imzaları atıldı.