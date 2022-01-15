Danışma toplantısının 5’cisi Tercan’da düzenlendi

Erzincan’da vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek amacıyla uygulamaya başlanılan danışma toplantısının beşincisi ilin Tercan ilçesinde düzenlendi.

Proje kapsamında Tercan ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Vali Mehmet Makas ve İl Milletvekili Burhan Çakır ile beraberindeki protokol üyeleri, ilk olarak Tercan Kaymakamlığını, ardından da Tercan Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Kaymakam Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Lokman Gültekin’den ilçede sunulan hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Makas, Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Gültekin’e başarılar diledi.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret gerçekleştiren protokol üyeleri esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Danışma toplantısı öncesinde son olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Makas, güvenlik güçleri ile bir süre görüşerek, ilçenin güvenlik ve asayişi ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Tercan ilçesinde yapılan ve devam eden hizmetler ile yatırımlar ve planlanan projelerin değerlendirildiği halka açık, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderlerinin katılımıyla, sorun, öneri ve taleplerin ele alındığı, soru cevap şeklinde gerçekleşen danışma toplantısı gerçekleşti.

Vali Mehmet Makas’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Yatırımcı kurumların il müdürleri, belde belediye başkanları, siyasi parti ilçe temsilcileri, Tercan İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Vali Makas’ın açılış konuşmasının ardından Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin tarafından ilçedeki hizmetler, çalışmalar ve talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumların ardından Milletvekili Burhan Çakır tarafından il ve ilçelerde yapılan yatırımlar ve yeni projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Daha sonra söz alan muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Dile getirilen konular hakkında Vali Makas, Milletvekili Çakır, İlçe Kaymakamı ve Tercan Belediye Başkanı tarafından isteklerin karşılanması veya sorunların çözümü konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

İstek ve sorunlar ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri de söz alarak, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumları tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda Vali Makas, toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak; “İnsanı yaşatacağız, devleti yücelteceğiz, aziz milletimiz olan sizlerle beraber hemhal olacağız. Vatandaş odaklı kamu yönetimi amacıyla buradayız” diye konuştu.