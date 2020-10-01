banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı
Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı

Dağın eteklerinde çoban köpekleri ayıyı kovaladı

DAĞIN ETEKLERİNDE ÇOBAN KÖPEKLERİ AYIYI KOVALADI

ERZİNCAN 01.10.2020, 09:43
1
Dağın eteklerinde çoban köpekleri ayıyı kovaladı

Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinde boz ayıyı kovalayan çoban köpekleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan’ın Sarıkaya köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Okan Yılmazçelik, biranda karşı dağda köpeklerinin aşırı havlaması üzerine o yöne yöneldi. Köpeklerinin bir ayıyı kovaladığını fark eden Yılmazçelik, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Çok dik olmasına rağmen, köpekler ayıyı dakikalarca kovaladı. Dağdaki kayalıklarda çok usta bir tırmanıcı olan ayıya köpekler yetişmek için çaba harcasalar da, bir süre sonra ayıyı gözden kaçırdılar.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:54
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0