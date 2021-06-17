Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti

Yaylada hayvanların peşine gitmek isteyen çoban dağda mahsur kaldı. 112’yi arayarak yardım isteyen çobanı AFAD ekipleri 2 saatlik uğraş sonucu kurtardı.

Erzincan’ın Tercan ilçesi Konarlı köyü Soğanlı Yaylasında hayvanlarının peşinden gitmek isteyen Cuma Gül dağda mahsur kaldı. 112’yi arayarak yardım isteyen çobanı 4 kişilik AFAD ekibi 2 saatlik uğraş sonucu kurtardı. Kurtarılan çoban kendini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti. Mahsur kalan Cuma Gül hiç bir yara almadan sağ olarak tekrardan konakladığı çadırına götürüldü.