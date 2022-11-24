DAGC 43 yaşında

Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü sebebiyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.

DAGC’nin bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını ve önemli görevler üstlendiğini ifade eden Özsoy, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerin devam ettiğini anlattı.

Özsoy, mesajında “ Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye’de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye’deki 81 il cemiyeti ve 8 Gazeteciler Federasyonu’nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

Özsoy ayrıca 24 Kasım’a denk gelen Öğretmenler Günü’nü de kutladı.