Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin’den TYB’ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Sürekli Basın Kartı sahibi olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir’i ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı’nın oldukça geniş görev ve yetki alanında birbirinden önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, “Erzincan Bölge Müdürlüğü olarak bize bağlı olan illerimizde basın-yayın kuruluşlarımızla ve kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan işbirliğimizi geliştirmek için İletişim Başkanlığımızın sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

İletişim Başkanlığımızın tüm çalışmalarında basın kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın desteklerini her zaman hissettiklerini kaydeden Yahya Tekin, “İletişim Başkanlığımız, Prof. Dr. Fahrettin Altun’un öncülüğünde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin hemen her alanda savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapan Başkanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıda insiyatif alarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ulusal ve uluslararası toplum nezdinde her yönüyle doğru ve güvenilir bilgilerle tanıtmak amacıyla içeride ve dışarıda yeni nesil iletişim araçlarını etkin kullanarak Türkiye’nin tezlerinin anlatılması, tanıtılması ve hayata geçirilmesini sağlayan projeler üreterek, ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, tutarlı ve güvenilir bir Türkiye imajı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye aleyhinde yürütülen ve son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz kara propaganda faaliyetlerinin önlenmek amacıyla haksız saldırı ve eleştirilere anında cevap vererek milli bir savunma yapmaktadır." dedi.

Bunun yanı sıra, bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber olması amacıyla “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” kitabının İletişim Başkanlığımız tarafından hazırladığını belirten Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, "İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun’un kitabın önsözünde, İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için Yaşasın hakikat!” ifadelerini kullanarak tüm sosyal medya kullanıcılarına önemli bir rehber olacak, “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” kitabını hazırlandığını dile getirdi. Kitapta dijital iletişimin en önemli kanallarından biri olan sosyal medya tüm boyutlarıyla ele alınarak sosyal medya okuryazarlığının önemi ve bu mecradaki ırkçılık, nefret ve öteki söylemine dikkat çekilmektedir. Kriz ortamında sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele, sosyal medya ve algı yönetimi, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medya hukuku da kitabın diğer önemli bölümlerini oluşturuyor" dedi.

Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin; "Ayrıca İletişim Başkanlığımız, sosyal medya hesaplarından sürekli olarak Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatmakta, dünya ve ülke gündeminde yer alan konularla ilgili açıklamalar ve bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet ile yaşıt ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin tüm konuları etraflıca ele alan “Ayın Tarihi” dergisi İletişim Başkanlığı tarafından yeniden okuyucuyla buluşturuyor" dedi.

İletişim Başkanlığımızın önemli görevlerinden birinin de, gerek ulusal ve yerel basının gerekse ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş ve işlemleri gerçekleştirme sorumluluğundan hareketle “Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda medya mensuplarının görevleri sırasında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, çözüm önerileri getirilmesi ve sektör çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılması gerekenleri ortaya koymak için gazeteden televizyona, radyodan internete sektörün birçok mecrasından isimleri bir araya geldiği İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin belirtti.

İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, İletişim Başkanlığımız yoğun diplomasi faaliyetlerinin yanında milli bayramlar, önemli gün ve haftaların kutlanmasında da yaptığı çalışmalarla kamuoyunun büyük beğenisini kazanmaktadır. Bunun en son örneği de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verilen konser ve ardından 300 insansız hava aracı (İHA) ile yapılan ışık gösterisi tüm vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplamıştır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye’de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin yanı sıra tüm yıla yayılan çalışmalarla milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin; "İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun’un selamlarını ileterek, günün anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız” bilgi setini, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir’e takdim ederken İletişim Başkanlığımızın yaptığı tüm çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir; “Erzincan’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü’nün bulunmasından dolayı son derece memnunuz. Bölge müdürüm ve ekibi bugüne kadar bizlerle iyi diyaloglar içerisinde oldular. Bundan sonra da bunun aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır” dedi.