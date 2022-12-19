Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya gazetecilerle bir araya gelerek Erzincan’da yapılacak projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli’de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluşarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürlüğü binasında düzenlenen programa İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünde kısa bir süre önce vekâleten göreve başlayan Metehan Akkaya, televizyonların ve gazetelerin imtiyaz sahipleri, radyo sahipleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, yapılacak çalışmalar hakkında slayt gösteriminde bulundu. Burada yaptığı bilgilendirmede Akkaya, “İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü olarak neler yapmamız gerektiği planlamamız gerektiğinde konuşacağız. İletişim il toplantıları düzenleyeceğiz. Her ilde ve ilçede İletişim Başkanlığının yapmış olduğu faaliyetleri ve bu toplantılara katılanların öneri ve taleplerini aşmayı planlıyoruz. Yerel basın istatistikleri çalışması yapmak istiyoruz. Basın alanında beşeri sermayenin geliştirilmesi gibi bir amacımız var. Bu amaç çerçevesinde bağımlılıkla mücadelede medya eğitimi, basın kanunu ve yönetmeliği çıktığı zaman bu konu da bir eğitim vereceğiz. Basın özendirme yarışmaları düzenlemek istiyoruz. Bu yarışmalarda enleri seçeceğiz. Çeşitli kategorilerde basın mensuplarını ödüllendirmek istiyoruz. Bunun gibi birçok eğitimler düzenleyeceğiz. Marka değerimizi arttırmak çeşitli aktiviteler yapacağız.

İletişim modelimizin temel prensiplerinden bahsedecek olursak öncelikle iletişimin milli mesele olduğunu düşünmeliyiz. Türkiye iletişim modeliyle Türkiye’nin bütün dünya nezdindeki menfaatlerini maksimum Türkiye’nin beklentilerini dünya kamuoyuna etkin bir şekilde anlatılması hedefleniyor. Burada bizim maksadımız kendimizi savunmak değil ön alıcı, kurucu, atak bir şekilde strateji uygulamak. Başkanlığımızın en önemli görevleri arasında kamu diplomasisi alanına dair politikalar yürütülmesi. Bunlardan bir tanesi de kamu diplomasisi strateji belgesidir. 21 ayrı alanda oluşturulmuş strateji belgesidir. Bu ilk defa bizim başkanlığımız tarafından hazırlandı” dedi.

Konuşmanın ardından gazetecilerin sorularıyla devam eden program kahvaltının ardından son buldu.