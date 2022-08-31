Son Dakika
Çöplükte yiyecek arayan ayılar görüntülendi
Erzincan’da gece yarısı köye inip çöp konteynırında yiyecek arayan iki ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.
ERZİNCAN 31.08.2022, 10:27
Erzincan’da gece yarısı köye inip çöp konteynırında yiyecek arayan iki ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyüne gece saatlerinde inen iki boz ayı karınlarını doyurmak için çöp konteynırının bulunduğu alana geldi. Bir süre çöp konteynırının etrafında dolaşan ayılar daha sonra içerisine girerek yiyecek aradılar.
Ayıların bu sıradaki halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
27
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü