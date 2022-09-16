Cittaslow ağına dahil edilen Kemaliye’nin tanıtımı için belgesel hazırlandı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin tanıtımı için kısa metrajlı belgesel hazırlandı.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kemaliye; geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geleneksel mimarisiyle Anadolu’nun kültürel mirasının örneklerini yansıtan ilçemiz, 30 Nisan 2021’de UNESCO’nun Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer aldı. Kemaliye, Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri oldu. ÇEKÜL Vakfı’nın "7 Bölge 7 Kent" projesinde de yer alan ve Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu üyesi olan Kemaliye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2003’te de Turizm Öncelikli Yöre Belediyesi Listesi’ne seçildi. Belediye Başkanlığımızca, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı dahilinde, hazırladığımız kabul edilip ihalesi yapılmış olan ’Kemaliye Film ve Tanıtım Projesi’ Muhammed Kösen ve ekibinin uzun ince ve yoğun bir çalışması sonucunda bitirilmiştir. Dünya ve Türkiye televizyonlarında, internet siteleri ve sosyal medyada, digitalleşen dünyada yayınlanacak. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan tanıtım filmi, ilçemizin dört mevsiminde yapılan çekimler ve hemen hemen her özelliğini taşıyan unsurları içinde barındırıyor. İlçe tanıtımına önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz belgesel için emek harcayan herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.