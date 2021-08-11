Cimin üzümü tezgahtaki yerini almaya başladı

Erzincan’ın önde gelen tarımsal ürünlerinden birisi olan cimin üzümünde hasat başladı. Üzümlü ilçesi bölgesinde yetiştirilen Cimin üzümü, kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep görüyor.

Türkiye’de sayılı patentli üzümler arasında olan Cimin üzümünün hasat dönemi başladı. Erzincan’ın Üzümlü bölgesinde yetişen cimin üzümü başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok iline ulaştırılıyor. Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başladı.

İlk ürünler Erzincan’daki tüketiciye sunuluyor

Erzincan’ın önde gelen tarımsal ürünlerinden birisi olan Cimin üzümünün kilosu 13 - 16 TL arasında değişen fiyatlardan tezgâhlardaki yerini aldı. Siyah rengi ve puslu yapısıyla tanınan Eski adı ’Cimin’ olan Üzümlü ilçesinin güney kısımlarındaki bağlarda olgunlaşan siyah üzümün ilk ürünleri Erzincan’daki tüketiciye sunuluyor. 10 bin dekarlık alanda üretimi yapılan Cimin üzümü Erzincan ekonomisine ve tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Erzincan’ın tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünde yılda yaklaşık 6 bin tonun üzerinde üretim gerçekleşiyor. Türkiye’nin kendine özgü tat ve aromasıyla en iyi sofralık üzüm çeşitlerinden birisi olan Cimin üzümünde dekara yaklaşık 660 kilogram verim alınıyor. Üzüm üreticisi Musa Çelik, ‘‘Cimin üzümü, özellikle tatil için il dışından ve yurt dışından memleketlerine gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, Cimin üzümünün ilk açılış fiyatının 13 ile 16 TL arasında değiştiğini ifade etti. Çelik, ayrıca Cimin üzümünün piyasaya daha fazla ürün gireceğinden dolayı fiyatının ileriki günlerde düşeceğini sözlerine ekledi.

Tescilli coğrafi işaretler” listesinde yer alıyor

Türkiye’nin önemli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olan Karaerik üzümü, 13.06.2001 tarih ve 37 tescil numarası ile Cimin üzümü olarak Türk Patent Enstitüsü’nün “Tescilli Coğrafi İşaretler” listesinde bulunuyor.