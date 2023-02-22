Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıyla çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Yapılan uyarıda, “Son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla bölgemizde (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt) özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.