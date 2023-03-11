Çiftçilere daha verimli üretim için bilgilendirme yapıldı

Erzincan’da “Mera Islah ve Amenajman” projeleri çerçevesinde çiftçiler bilgilendirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki mera ıslah çalışmaları hakkında vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Erzincan Merkez ilçesine bağlı Mertekli köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkisi Şubesi personeli tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mera alanlarının daha verimli hale getirilerek üreticilerin daha karlı bir hayvancılık yapabilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme sürüyor. Mera ıslah ve amenajman projeleri ile meraların kaliteli kaba yem üretiminin, dolayısıyla da hayvanların et, süt ve yün verimlerinin artırılması, meralar üzerindeki aşırı otlatma baskısının azaltılması, çiftçilerin yem bitkisi üretimine teşvik edilmesi ve yem bitkisi ekilişlerinin geliştirilmesi planlanıyor.