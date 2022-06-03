CHP’li vekiller Erzincan’da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Erzincan’da partililer ile bir araya gelerek erken seçim çağrısı yaptı.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve esnaf ziyareti yapmak üzere Erzincan’a gelen CHP Milletvekilleri Ali Şeker ve Utku Çakırözer, CHP Erzincan İl Başkanlığı binasında partililer ile toplantı gerçekleştirerek erken seçim çağrısında bulundu.

İlk olarak selamlama konuşması gerçekleştiren CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “İlimize sürekli milletvekilleri heyetleri gelmektedir. Ben öncelikler kendilerine hoş geldiniz diyorum. Erzincan’da örgütsel olarak çalışmalarımız hızlı bir biçimde yürüyor. Biz seçim başlamadan önce, ilk seçim biter bitmez bir sonraki seçime hazırlanmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Erzincan’dan milletvekili çıkartarak belediye başkanlığını almak” dedi.

Daha sonra söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, erken seçim istediklerini belirterek, “Sandığın bir an önce milletin önüne koyulması gerekiyor. Bizler de bunu için sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzincan’da da 3 gün boyunca hem merkezinde hem de ilçelerinde yurttaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onların dertlerini, tavsiyelerini, eleştirilerini dinleyeceğiz. Burada ki sıkıntıların Eskişehir’den farklı olacağını pek düşünmüyorum. Genelde tarım alanında sıkıntılar yaşanıyor. Erzincan’da da ben buna benzer sıkıntılarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. 3 günün sonunda da tekrardan gördüklerimizi değerlendireceğiz” diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise, “Türkiye’nin kamucu bir yönetime ihtiyacı var. Kamunun kaynaklarını halk için kullanacak bir iktidara ihtiyaç vardır. Geçmişte ki eksiklikleri gidererek, buna da gerekli tedbirler alınarak mutlaka Türkiye’de demokrasiyi sağlamamız gerekiyor. Değerlerimize, ülkemize sahip çıkmak için Cumhuriyet Halk Partisine önemli görevler düşüyor. CHP Erzincan İl Örgütü, ilçe örgütü, kadın kolları ve gençlik kollarıyla ev ev ziyaretlerde bulunarak bu mücadeleye önemli bir destek veriyor. Bizler de Türkiye’nin dört bir yanında 100 milletvekili arkadaşlarımızla 50’den fazla ilde bir çalışma yapıyoruz. Buralarda esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşlarla bire bir temaslarla, yerinde durumları tespit edip çözüm önerileriyle birlikte, bizim çözüm önerilerimizi onlara yöneltiyoruz, onların taleplerini de genel merkezimize taşıyoruz. Erzincan’da ve ülke genelinde bu çerçevede aylardır süren yaptığımız faaliyetin sonunda Türkiye’nin geleceğini birlikte kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

CHP heyeti daha sonra STK temsilcileri ve esnaf ziyaretinde bulundular.