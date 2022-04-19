CHP İl Başkanı Doğan: “Tarihi binalarımıza sahip çıkalım. Birilerinin Erzincan’ı yok etmesine izin vermeyelim”

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, kentteki eski yapıtlardan birisi olan 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası olarak kullanılan binanın ve bulunduğu alanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine peşkeş çekildiğini ileri sürerek, “Tarihi binalarımıza sahip çıkalım. Birilerinin Erzincan’ı yok etmesine izin vermeyelim” dedi.

Konuya ilişkin tüm Erzincanlıları 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00’da 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan alana yıkımı engel olmak için davette bulunan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Erzincan’ın tarihi değerlerinden birisi olan Ziraat Bankası altında olan bu bina. Bugüne kadar Erzincan’da var olan binalardan bir gar binası depremden sonra, eski belediye binası birde Ziraat Bankası bu burası kaldı. Ama mevcut yönetim bunları tek tek yok etmeye devam ediyor. Erzincan halkıda uyuyor. Buradan Erzincan halkına bir duyurumuz var. Değerlerimize sahip çıkalım, tarihi binalarımıza sahip çıkalım. Birilerinin Erzincan’ı yok etmesine izin vermeyelim” dedi.

“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine peşkeş çekildi”

Kentin senelerdir dokusunu gösteren bir binanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine peşkeş çekildiğini kaydeden Doğan, “Ne yazık ki bu yer birkaç zaman öncesinden parsel parsel önce hazineye oradan da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine peşkeş çekildi ve bu bina birkaç gün sonra Erzincanlılar sahip çıkmazsa yıkılmakla yüz yüce kalacak. Ben buradan tüm Erzincanlılara duyuruda bulunmak istiyorum. Cuma günü saat 14. 00’da buraya tüm Erzincanlıları bekliyorum. Bu binanın yıkılmaması için Erzincan’ın dokusunun bozulmaması için buraya bekliyorum ve bu binayı yıktırmamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Uyan Erzincan halkı, tarihi değerlerine sahip çık.” ifadelerine yer verdi.