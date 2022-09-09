CHP 99 yaşında

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzincan’da belediye binası önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı.

CHP İl Başkanı Ayhan Doğan yaptığı basın açıklamasında, kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisinin 99 yaşında olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde CHP’nin siyasi faaliyetlerine başladığını kaydeden Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyet’i demokrasiye hazırlayan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak, hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği ve refaha kavuştuğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir geleceği kuracak tarihsel mirasa, birikime, gelecek vizyonu ve siyasi iradeye de sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partisi, 99. kuruluş yıl dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir.”