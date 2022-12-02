Cezaevinde hafız oldu

Erzincan’da bir mahkum cezaevinde tutuklu bulunduğu sürede Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu.

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunduğu dönemde hafızlığını tamlayıp Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan Nevres Açıkalın’a belgesini İl Müftüsü Burhan Çakır takdim etti. Kur’an hafızı olmanın anlam ve öneminden bahseden Müftü Çakır, hafızlığını mahkumiyeti zamanında tamamlayan Açıkalın’ı tebrik ve takdir ederek kendisine başarılar diledi. Hayır duasında bulundu. Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde Nevres Açıkalın ile birlikte üçüncü kişi hafızlık belgesi almış bulunuyor.