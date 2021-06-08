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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyetinden Vali Makas’a ziyaret

Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın ve beraberindeki şube müdürleri Vali Mehmet Makas’ı makamında ziyaret ettiler.

ERZİNCAN 08.06.2021, 08:48
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyetinden Vali Makas’a ziyaret

Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın ve beraberindeki şube müdürleri Vali Mehmet Makas’ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette; Çevre Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılacak etkinlikler ve kurumun çalışmaları hakkında Vali Makas’a bilgiler verdi.

İl Müdürü Selçuk Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Mehmet Makas, yeni nesillere daha yaşanabilir temiz yarınlar bırakabilmenin, çevreyle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olduğunun altını çizerek, Dünya Çevre Gününü kutladı.
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