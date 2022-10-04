Erzincan’da ceviz hasadının başlamasıyla birlikte ağaçtan düşme vakaları arttı. Son 1 hafta içerisinde ağaçtan düşme sonucu 10’un üzerinde vatandaş yaralandı.

Erzincan kent merkezi, ilçe ve bağlı köylerinde son bir hafta içerisinde aralarında kadınların da yer aldığı 10’un üzerinde kişi ceviz ağacından düşerek yaralandı. Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş’ta ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı. Demirtaş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alındı.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Yılmaz Güven, son yılların en yüksek rekolteli ceviz hasadının bu yıl gerçekleşmesine karşı sık sık düşme vakaları olduğunu söyledi.

Ceviz hasadının ya “çırpma sırığı” denilen ağaç dalı yardımıyla cevizin meyveli dallarına vurularak düşürülmesi ya da cevizin yeşil kabuğunun iyice açmasını bekleyip sallanarak düşürülmesiyle gerçekleştirilebildiğini belirten Güven, bazı vatandaşların cevizin açma döneminde kuşlar ve diğer bazı hayvanlar tarafından toplanması nedeniyle erken çırpıldığını ve düşme vakalarının da büyük oranda bu dönemde gerçekleştiğini kaydetti.