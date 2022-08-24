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Cep telefonu hırsızlık şüphelisi yakalandı
Sinop’ta cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli Erzincan’da yakalandı
ERZİNCAN 24.08.2022, 10:03
Sinop’ta cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli Erzincan’da yakalandı
Sinop otogarında bir kişinin cep telefonunun çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erzincan’a gittiği tespit edilen şüpheli, burada düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.