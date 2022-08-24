Cep telefonu hırsızlık şüphelisi yakalandı

Sinop’ta cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli Erzincan’da yakalandı

Sinop otogarında bir kişinin cep telefonunun çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erzincan’a gittiği tespit edilen şüpheli, burada düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.