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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Çayırlı’da karla kaplı köy yolları açılıyor
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar sürüyor.
ERZİNCAN 15.02.2022, 10:54
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar sürüyor.
Çayırlı’da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapanan köy yolları vatandaşların köylerine ve taşımalı eğitim gören çocukların okullarına gitmesi için özel idare ekiplerinin çalışması sonucu tekrardan açılıyor.
Çayırlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Özel idare ekiplerimizin özverili çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak ilçemiz köylerinden Büyükyayla Mezraları Akdoğan ve Kümbeler ile Eşmepınar-Yazıkaya arası kapalı olan yollar açılmıştır. Göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı tüm özel idare personellerine teşekkür ederiz” denildi.