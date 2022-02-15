Çayırlı’da karla kaplı köy yolları açılıyor

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar sürüyor.

Çayırlı’da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapanan köy yolları vatandaşların köylerine ve taşımalı eğitim gören çocukların okullarına gitmesi için özel idare ekiplerinin çalışması sonucu tekrardan açılıyor.

Çayırlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Özel idare ekiplerimizin özverili çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak ilçemiz köylerinden Büyükyayla Mezraları Akdoğan ve Kümbeler ile Eşmepınar-Yazıkaya arası kapalı olan yollar açılmıştır. Göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı tüm özel idare personellerine teşekkür ederiz” denildi.