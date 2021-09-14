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Çayırlı’da fasulye hasadı yapıldı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde fasulye hasadı yapıldı. Bu yıl kuraklık nedeniyle verimde yüzde 30’a varan kayıp yaşandı.

ERZİNCAN 14.09.2021, 11:11
Çayırlı’da fasulye hasadı yapıldı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde fasulye hasadı yapıldı. Bu yıl kuraklık nedeniyle verimde yüzde 30’a varan kayıp yaşandı.

Çayırlı’da tarlalara ekilen fasulyelerin hasat zamanı geldi. Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, "Çayırlı Fasulyesinin" hasadına katıldı. Tarla sahibiyle görüşen Kaymakam Gülderen, bu sene kuraklıktan yana sorun yaşayan çiftçilere gelecek sezonda bol bereketli yağmur ve kazanç temennisinde bulundu.

Çiftçiler bu yıl kuraklık nedeniyle verimde yüzde 30’a varan kayıp yaşandığını ifade ederek üreticilerin yüzde 70’inin ise fasulyeyi bırakıp mısıra yöneldiğini kaydetti.

Bununla birlikte geçen yıl 2,5- 3 lira olan fasulyenin kilosunun 5,50- 8,50 liraya kadar çıkması üreticiyi memnun etti.

Çiftçiler, “Bu yıl kuraklık nedeniyle verimde yüzde 30’a yakın azalma var. Buna bağlı olarak bu bölgede hayvancılık da var. Çiftçilerimizin çoğu mısır ve yoncaya yöneldi. Bu yıl fasulye ekilen arazi de geçen yıla göre az. Fiyatlar geçen yıla göre biraz arttı. Girdi maliyetlerimiz de artmasına rağmen geçen yıl 2,5- 3 liraydı, bu yıl 5,50 liradan 8,50 liraya kadar çıktı. Fiyatlardan memnunuz" dedi.

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