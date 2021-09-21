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Çayırlı’da "Doğanın sarı gelini" ayçiçeğinde hasat başladı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ayçiçeğinde hasat yapıldı.

ERZİNCAN 21.09.2021, 09:01
Çayırlı’da "Doğanın sarı gelini" ayçiçeğinde hasat başladı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ayçiçeğinde hasat yapıldı.

Mayısta ekimi yapılan ve olgunlaşan, "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçekleri, biçerdöverler yardımıyla hasat ediliyor. Çayırlı’da bu sene görülen kuraklık mahsulü olumsuz etkilese de durum kötü değil.

Çiftçiler, “Tane doldurma döneminde yağış almış olsaydık illaki verime olumlu katkısı olurdu. Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil.” dedi.

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen’de, ayçiçeği hasadına katıldı. Tarla sahibiyle görüşen Kaymakam Gülderen, çiftçilere bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Ayrıca tarlada çalışan göçerlerle de görüşen Kaymakam Gülderen kendilerine hayırlı işler dileyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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