Çayırlı’da doğalgaz sıkıntısı

Kar ve tipi dolayısıyla yolların ulaşıma kapandığı Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde doğalgaz sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Konuya ilişkin Çayırlı Kaymakamlığından yapılan duyuruda, “İlçemize doğalgaz sağlayan Enerya firmasından aldığımız bilgilere göre ilçemize doğalgaz taşıyan araçlar yoğun kar sebebiyle ilçemize şu an için ulaşamıyor. Doğalgaz stoku kritik seviyeye ulaşmış olup kesinti olmaması için tüm Çayırlılı hemşehrilerimizden doğalgazı 2 gün boyunca tasarruflu kullanmalarını rica ederiz.” denildi.