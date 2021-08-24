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Çayırlı’da ayçiçeği tarlalarında görsel şölen

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde sarı renkte açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu.

ERZİNCAN 24.08.2021, 08:53
Çayırlı’da ayçiçeği tarlalarında görsel şölen

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde sarı renkte açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu.

Son yıllarda üretimin arttığı Çayırlı’da halk arasında gündöndü olarak da anılan ayçiçeği tarlaları ilçeye giden güzergâhı adeta sarıya boyadı. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olan sarı renkli Ayçiçek tarlaları, görsel bir şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldiğini söyleyen fotoğrafçı Eda Kacır, “Birkaç gün önce bu güzergâhı kullanan arkadaşlar görsel şölen sunan bu tarlaları görünce durup cep telefonuyla fotoğraf çekilmişler, sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Bizde gördük burasının Çayırlı yolu istikameti olduğunu söylediler. Erzurum’dan atlayıp geldik burada bolca fotoğraf çekiyoruz” dedi.

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