Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köylerde yapılan çalışmaları denetledi

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Balıklı ve Yukarı Çamurdere köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Gülderen önce Balıklı köyünde yapımına başlanan kilit parke yapım çalışmalarını incelerken yüklenici firma yetkilisi Ömer Turhan’dan ve köy muhtarı Gürol Çevik’ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akabinde Yukarı Çamurdere köyünde yapımı tamamlanan sulama kanalında denetlemelerde bulundu. Konu ile alakalı İl Özel İdare Su Kanal Hizmetleri Teknik Sorumlusu Necati Atıcı’dan bilgi aldı. Son olarak Yukarı Çamurdere köyünde gölete giden kanalda meydana gelen arızanın belediye ekiplerince yapılan tamir işlerini inceleyen Kaymakam Gülderen görevli personellere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek alandan ayrıldı.