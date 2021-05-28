Çayırlı Kaymakamı Arslantürk, Büyükyayla köyünde incelemelerde bulundu

Erzincan’ın Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Büyükyayla köyünde incelemelerde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu ile birlikte Büyükyayla köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, muhtar Kenan Turan’dan köyün durumu hakkında bilgiler aldı. Daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Arslantürk, gösterilen misafirperverlikten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.