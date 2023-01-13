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Çarşamba Sohbetlerinin konuğu Dr. Gayretli oldu
Diyanet Gençlik Merkezi Çarşamba Sohbetlerinin konuğu Dr. Mehmet Gayretli oldu.
ERZİNCAN 13.01.2023, 09:28
Diyanet Gençlik Merkezi Çarşamba Sohbetlerinin konuğu Dr. Mehmet Gayretli oldu.
Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğünce düzenlenen Çarşamba Sohbetlerinin bu haftaki misafiri İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gayretli oldu.
Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen ve farklı konuların işlendiği programda Dr. Mehmet Gayretli, katılımcılara anlatımda bulundu.