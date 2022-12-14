Erzincan’da Beytahtı mesire alanı Çardaklı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Çardaklı Deresinde ıslah çalışma işi hakkında açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Toplamda Çardaklı deresinde 2 bin metre tahkimatsız sedde, Karasu nehrinde bin 350 metre taş tahkimatlı sedde yapım işi devam etmektedir. Bu yıl itibariyle 3 bin 350 metre sedde’nin oluşturulmuş, bin metrelik kısımda taş tahkimat yapılmış olup; taş tahkimat işi devam etmektedir. Erzincan Beytahtı mesire alanı Çardaklı deresinde ıslah çalışmasında fiziki olarak yüzde 78 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların 2022 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.” dedi.