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Çamur yağdı, araç şoförleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu

Erzincan’da çamur yağması sonucu araba sahipleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu.

ERZİNCAN 05.03.2023, 12:09
Çamur yağdı, araç şoförleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu

Erzincan’da çamur yağması sonucu araba sahipleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu.

Şehir genelinde çamur yağması sonucu araçlar toza büründü. Araç şoförleri ise oto yıkamaların önlerinde sıralar oluşturdu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın bölge geneli (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” şeklinde uyarıda bulundu.

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