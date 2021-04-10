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‘Büyük olay var’ ihbarına giden polisler, gençlerle pasta kestiler

Erzincan’da ‘büyük olay var’ şeklinde yapılan ihbara giden polis ekipleri, Polis Haftası kapsamında kendilerine sürpriz kutlama hazırlayan gençlerle pasta kestiler.

ERZİNCAN 10.04.2021, 15:52
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‘Büyük olay var’ ihbarına giden polisler, gençlerle pasta kestiler

Erzincan’da ‘büyük olay var’ şeklinde yapılan ihbara giden polis ekipleri, Polis Haftası kapsamında kendilerine sürpriz kutlama hazırlayan gençlerle pasta kestiler.

Erzincan’da kavga ihbarına müdahale etmeye giden polis ekipleri, pasta sürprizi ile karşılaştı. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Merkezinde ‘büyük olay var’ şeklinde ihbar üzerine olay yerine gelen iki polis, içeride alkışlarla karşılandı. Hazırlanan sürprizi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan polisler, Polis Haftası kutlaması kapsamında kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Polis ekiplerinin özverili çalışmaları için sürpriz bir etkinlik yaptıklarını belirten gençler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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