Burs dolandırıcılarına dikkat! Gençleri hedef alıyorlar

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, üniversite öğrencilerine ya da gençlere yönelik sahte iş veya burs ilanlarına, sahte ilanlarla kimlik/bankacılık bilgilerini elde etmeyi amaçlayan ya da asılsız vaatlerle ödeme/ön ödeme talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek uyarıda bulunuldu.

Özellikle yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin tercih döneminde dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Tercih dönemi sonrasında gerçekleşen yerleştirmelerle birlikte kalacak yer ve burs gibi konularda araştırma yapılıyor. Öğrenciler bu araştırmaları yaparken siber suçlulara dikkat etmeli.

Okul tanıtımlarının yanı sıra burs ve konaklama olanaklarını araştıran gençler dikkatli olmalı. Siber suçlular hedefine ulaşabilmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Gündemi ve hedef kitlesinin beklentilerini yakından takip ederek tuzağına düşürebileceği kurbanlarının ilgisini çekebilecek konuları araştırır. Bu bazen sahte bir iş ya da arkadaşlık teklifi bile olabilir. Gençleri kandırmaya yönelik olarak kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden en çok kullanılanlar şu şekilde sıralandı;

Burs dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, çeşitli şekillerde hileli burslar oluşturarak maddi yardım arayan öğrencileri avlamaya çalışırlar.

İstihdam dolandırıcılığı

Genç iş arayanları hedeflemek için siber suçlular, genellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen hileli istihdam teklifleri oluşturur. Dolandırıcılar meşru iş arama platformlarında sahte iş ilanları yayımlayarak ve genellikle evden çalışmaya ve yüklü bir maaş almaya imkân veren pozisyonlar sunarlar. Amaç, daha sonra kurbanlarının adlarına banka hesapları açmak veya kimliklerini sahte belgeler oluşturmak için kullanmak gibi çeşitli yasadışı faaliyetlerde kullanılacak kişisel bilgileri edinmektir. Bunun dışında aracı kurum olduklarını söyleyerek belli bir ücret de talep edebilirler.

Sosyal medya dolandırıcılıkları

Sosyal medya çoğu genç için dijital oyun alanı olduğundan, girişimci dolandırıcılar onları, zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerde hedeflemeye çalışırlar. Sosyal medya dolandırıcılığı çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Ünlülerle ilgili şok edici başlıkları olan kısa makalelere bağlantılar gibi görünür. Ancak, böyle bir bağlantıya tıklayınca, kötü amaçlı bir web sitesine yönlendirilirsiniz. Dolandırıcılar kurbanlarıyla yarışmalara veya çekilişlere katılma teklifleri içeren mesajlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirler, ancak yine de paylaşılan bağlantı, gençleri cihazlarını zararlı yazılımlarla istila edecek veya hassas bilgilerini onlardan almaya çalışacak hileli bir web sitesine yönlendirecektir.

İndirimli lüks ürünler

İnternette artan bir başka yaygın aldatmaca ise, sosyal medyada yayımlanan sahte reklamlarla, komik derecede düşük fiyatlarla lüks ürün satışı tekliflerine yönlendiren içeriklerdir. Dolandırıcılar, tekliflerini gençlere cazip hale getirmek için, çok pahalı olan sınırlı sayıda spor ayakkabılar, normal bir maaş veya yarı zamanlı çalışan birinin karşılayamayacağı kadar pahalı olan markalardan kıyafetler veya çevrimiçi sahte Ray-Ban mağazaları gibi onlara hitap edecek markalar ve ürünler sunmaya çalışırlar. Bu hile, bu ürünlerin geniş bir yelpazesini sunan sahte bir e-ticaret sitesi oluşturmaktan ibarettir; ancak, satın alma işleminden sonra, size ya bir sahte ürün gönderirler ya da hiç bir şey göndermezler. Ve en kötü senaryoda, kredi kartı bilgilerinizi paylaştıysanız, siber suçlular bu bilgileri kullanarak kartınızdan izinsiz harcamalar yapacaktır.

Gençleri hedef alan bu dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalmamak için şu önerilerde bulundu;

Cazip görünen bir iş teklifine rastlarsanız, ancak bundan şüphe duyuyorsanız, şüpheli bir şey olup olmadığını görmek için şirketle ilgili hızlı bir web araması yapın. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.

Benzer tavsiyeler burslar için de geçerlidir. Eğer bir burs arıyorsanız, bir web araması yaparak ve hatta doğrudan ofisleriyle iletişime geçerek bursu sunan kuruluşun meşru olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Asla ve asla “işlem” ya da “avans” ücreti gibi ödemeler yapmayın.

İnternetin altın kuralını unutmayın: “Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, o zaman muhtemelen gerçek değildir”. Yani, komik fiyatlı bir çift sınırlı sayıda üretilmiş Jordan’a rastlarsanız, bu kesinlikle bir aldatmacadır. Hâlâ ilginizi çekiyorsa, satıcıyla ilgili kötü bir şey olup olmadığını görmek için internette onları araştırın.

Tanımadığınız birinden istenmeyen bir mesaj alırsanız ve bu mesaj özellikle şüpheli bir teklif veya bağlantı içeriyorsa gözünüzü açık tutmalısınız. Her durumda, yapılacak en iyi şey mesajı görmezden gelmektir ve tanımadığınız kişilerden gelen bağlantılara tıklamamalısınız.