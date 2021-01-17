Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi

Erzincan’da 30 yıldır inşaatlarda boyacılık işleri yapan evli ve 4 çocuk babası Engin Şimşek söylediği türkü ve çektirdiği klip ile sosyal medyada beğeni topladı.

Ses sanatçısı Emrah Şimşek söz ve müziği kendisine ait olan eseri inşaat ustası olan kardeşi Engin Şimşek’in okumasını istedi. İstanbul’da söylediği ‘Gelsene Yar’ türküsüne birde klip çektirip sosyal medyada paylaşan inşaat ustası Şimşek kısa sürede büyük beğeni topladı.

Engin Şimşek, "Ben sanatçı değilim inşaat da çalışırken naçizane türkü söylüyorum. Çevremdeki arkadaşlarım sesimin güzel olduğunu söylüyorlardı. Sanatçı olan ağabeyimin isteği üzerine kendi yazdığı türküyü okudum ve dostlarımın desteği ile klip çektirdim. Sosyal medyada beğeni olunca çok gururlandım. İbrahim Tatlıses bile inşaatlarda çalıştığı sırada ünlü oldu. Ben ekmeğimi inşaattan kazanıyorum ve kazanmaya da devam edeceğim. Bu işi de hobi olarak devam ettireceğim. Şimdi yine sözü ve müziği ağabeyim Emrah Şimşek’e ait olan ‘Toplamış Çehizini Sarmış Dengini’ adlı eser var. İnşallah onu da en kısa zaman da okuyup dinleyicilerime sunacağım” diye konuştu.