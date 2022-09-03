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Boncuk ile Karabaş’ın iç ısıtan dostluğu!
Erzincan’ın Tatlısu köyünde ‘Karabaş’ isimli köpek ile ‘Boncuk’ isimli yavru kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor.
ERZİNCAN 03.09.2022, 14:52
Erzincan’ın Tatlısu köyünde ‘Karabaş’ isimli köpek ile ‘Boncuk’ isimli yavru kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor.
‘Karabaş’ ve ‘Boncuk’un sıkı dostlukları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bu sıcak dostluk, görenler yüzünde tebessüm oluşturdu. Kedi ve köpeğin yaşadığı bu dostluk, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın da güzel örneğini sergiliyor.
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