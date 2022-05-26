Erzincan’da EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçı ve öğretim elemanlarından oluşan “Birlikte” sanat etkinliği Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte eserleri yer alan 7 öğretim elemanı ve sanatçı, fakültede 7 ayrı tekniğin uygulandığı atölyelerde workshop çalışması düzenledi. Doç. Dr. Evren Kavukcu serigrafi; Doç. Dr. Ayça Alper Akçay linol baskı, Doç. Dr. Zafer Lehimler asamblaj, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Doğan kolaj, Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Akpınar taş baskı, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Görgünay porselen sırüstü dekor, Dr. Öğr.Üyesi Basri Gençcelep ise fotoğraf tekniğinde edindikleri deneyimi öğrencilerle paylaştı.

Fakülte öğrencilerinin sanat eğitimi sürecinde mutlaka öğrenmeleri gereken tekniklerde sanatçı ve öğretim elemanlarının deneyimlerinden yararlanarak onların bilgilerini hem teorik hem de uygulamalı olarak hayata geçirmelerini gerçekleştirmek amacıyla yapılan workshop çalışmasında öğrencilerimizin bu etkinlikte üretmiş oldukları eserler kısa bir süre sonra etkinlik düzenlenerek sergilenecek. EBYÜ ve Atatürk Üniversitesi iş birliği bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hem öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak hem de deneyim kazanabilmeleri amacıyla devamlılığı sağlanacaktır. Ayrıca sanatçı ve öğretim elemanlarının sergideki çalışmaları üzerinden de eserlerin bizzat sanatçılar tarafından yorumlanarak öğrencilerimizin eser bağlamındaki çözümleme becerilerinin artması ve farklı tekniklerdeki uygulamaları öğrenebilmeleri amaçlanmakta.

“Küçük öğrencilerinin “Birlikte” sanat etkinliği gezisi”

Ana sınıfı öğrencileri, “Birlikte” sanat etkinliğine katılarak ilk sergi heyecanlarını yaşadılar. Sergiyi gezen 20 öğrenci, hem sergiye katılan öğretim elemanı ve sanatçılarla kendi gelecekleri için önemli bir değer olacak olan sanat üzerinden konuştular, hem de onlara dağıtılan resim kağıtlarına sergide onları etkileyen sanat eserleri üzerinden serbest çizimler yaparak kendi becerilerini sundular.

Prof.Dr. Mehmet Kavukcu, fakülte öğrencileri ve ana sınıfı öğrencileriyle “Birlikte” sergisi çerçevesinde “Birlikte” isimli ses performansı gerçekleştirdi. Çocukların özgün dilleriyle ortaya koydukları resimler, fakültede bu serginin devamı olarak sergileneceğini belirtti.