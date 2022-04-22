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Bir şehrin üniversitesi o şehrin tarihi misyonunu yok etmeye kalkan bir kararın arkasında duruyorsa, o üniversitenin şehre sağlayacağı bilimsel bir katkısının olamayacağını düşünüyoruz

Erzincan’da 1939 depreminden sonra yapılan ve 1992 depreminde ayakta kalmayı başaran nadir taş yapıtlardan olan binanın yıkılarak yerine AVM yapılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ziraat Bankası olarak kullanılan binanın önünde toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Bir şehrin üniversitesi o şehrin tarihi misyonunu tarihsel hikâyesini yok etmeye kalkan bir kararın arkasında duruyorsa, o üniversitenin şehre sağlayacağı bilimsel bir katkısının olamayacağını düşünüyoruz.” dedi.

ERZİNCAN 22.04.2022, 15:45
Bir şehrin üniversitesi o şehrin tarihi misyonunu yok etmeye kalkan bir kararın arkasında duruyorsa, o üniversitenin şehre sağlayacağı bilimsel bir katkısının olamayacağını düşünüyoruz

Erzincan’da 1939 depreminden sonra yapılan ve 1992 depreminde ayakta kalmayı başaran nadir taş yapıtlardan olan binanın yıkılarak yerine AVM yapılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ziraat Bankası olarak kullanılan binanın önünde toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Bir şehrin üniversitesi o şehrin tarihi misyonunu tarihsel hikâyesini yok etmeye kalkan bir kararın arkasında duruyorsa, o üniversitenin şehre sağlayacağı bilimsel bir katkısının olamayacağını düşünüyoruz.” dedi.

Etrafındaki parselin yıkılmaya başlandığı geride kalan ve alana dahil olan Erzincan’da taştan yapılı ve günümüzde Ziraat Bankası olarak kullanılan binanın yıkılarak yerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversite ve EKEV bünyesinde oluşturulan şirket tarafından yaşam merkezi adı altında AVM yapılmak istenmesine tepki gösterildi. Bina önünde toplanan kalabalık basın açıklaması yaparak alkışlarla duruma tepkilerini gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincanlıların bu taş yapıta sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Şehirler yaşamalı. Bizler bir gün göçüp gideceğiz bu güzel beldeden. Ama bizden sonra, bizi anlatmalı gelecek kuşaklara, bu şirin Erzincan. Bizden sonra bu şehirde kalacak evlatlarımıza, şehri en iyi anlatan miraslar bırakıp gitmeliyiz. Bizden sonraki vasıflı insanların bu şehirde yaşamlarını sürdürebilmeleri için bugünden başlayarak geleceğe yönelik çok önemli nedenler oluşturmalıyız.

Nasıl ki içlerinde insan yaşamayan binalar uzun süre hayatta kalamazlarsa. Hak ettikleri gelişmişliğe ulaşamayan şehirler de, umut veren şehir olgusuna ve arzu ettikleri nüfusa asla ulaşamazlar. Söz konusu Erzincan olduğunda hepimiz siyaset üstü duygularla şirin Erzincan’ımıza sahip çıkalım. 1960’lı yılların başında yapılan tarih kokan bu taş binayı iş makineleriyle bir günde yıkabilirsiniz. Ama yarın pişman olduğunuzda tarih sizi yargıladığında haydi gelin yeniden yapalım diyemezsiniz. Hatanızı tamir edemezsiniz. Şehrimizin yöneticileri öncelikle bu şehrin değerleriyle mutlu olduğunu her yerde anlatan Binali Yıldırım beyefendi. Saygıdeğer yöneticiler seçilmiş ve atanmışlar. Farklı görüşlerde siyaset yapan ilimizde ki siyasi parti yöneticileri, sivil toplum örgütlerimiz buradan sizlere en tiz sesimizle sesleniyoruz.

Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini ve bu yıkımın acilen durdurulmasını istiyoruz. Evet, bu şehrin yönetiminde bizde varız diyen herkese sesimizin en yüksek tonuyla buradan haykırarak yanımızda durmanızı ve bu yanlış karara bizimle itiraz etmenizi istiyoruz. Bizler bugün burada şehrine değer veren şehriyle gurur duyan her görüşten Erzincanlılar olarak tarihe bir not düşüyoruz. Lütfen şehrimizin basın mensupları bu sözlerimizi ve bu eylemimizi kayda alsınlar. Biz artık bu şehirde biz yaptık oldu mantığıyla hareket eden bir yönetim kadrosu asla istenmiyor. Bir şehrin Üniversitesi o şehrin tarihi misyonunu tarihsel hikayesini yok etmeye kalkan bir kararın arkasında duruyorsa, o üniversitenin şehre sağlayacağı bilimsel bir katkısının olamayacağını düşünüyoruz. Son kez uyarıyoruz vicdanlarınıza sesleniyoruz eğer duymazsanız sesimizi, ulusal anlamda farklı platformlara taşıyacağız bu yanlış kararınızı. Hukuksal süreci de başlatarak şehrimizin tarihsel misyonuna sahip çıkacağız. Bu şehrin güzide avukatlarını da yanımıza alarak haklı davamızı sonuna kadar savunacağız. Şehre rağmen, Erzincan halkına rağmen biz istediğimizi yaparız diyenler ilk seçimlerde bunun neticesine de katlanmak zorunda kalacaklardır. Erzincanlıları ciddiye almazsanız eğer onlarda seçim zamanı sizleri ciddiye almazlar bu böyle biline.”

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