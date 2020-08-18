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Bir gözü kör olan yavru dağ keçisine yardım eli
BİR GÖZÜ KÖR OLAN YAVRU DAĞ KEÇİSİNE YARDIM ELİ
ERZİNCAN 18.08.2020, 08:52
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde tek gözü kör olan yavru dağ keçisine vatandaşlar yardım eli uzattı.
Kemaliye’ye bağlı Çaldere köyünde gözünden yaralı olan dağ keçisini fark eden köy halkından İsmail Hakkı Yüksel ve Ali Yılmazer keçiyi tutarak gözüne giren ot parçalarını çıkarttılar. Daha sonra emekli veteriner teknisyeni Sezai Ercantürk keçinin tedavisini yaptı. Birkaç gün pansuman yaparak, süt ve otla beslenen yavru keçiyi daha iyi duruma getirdikten sonra köy muhtarı Ragıp Güneysu, Erzincan DKMP’ye teslim etti.
Bir gözü tamamen kör olan yavru dağ keçisinin bundan sonraki hayatını hayvanat bahçesinde geçireceği bildirildi.
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