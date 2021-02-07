banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek

Bin yıllık ’aşık oyunu’ Erzincan’da hayat buldu

Unutulmaya yüz tutmuş olan binlerce yıllık aşık oyununu, Erzincan’da esnaf genç nesillere aktarmaya çalışıyor.

ERZİNCAN 07.02.2021, 10:01
4
Bin yıllık ’aşık oyunu’ Erzincan’da hayat buldu

Unutulmaya yüz tutmuş olan binlerce yıllık aşık oyununu, Erzincan’da esnaf genç nesillere aktarmaya çalışıyor.

UNESCO’nun maddi olmayan miraslar listesinde yer alan ve unutulmaya yüz tutmuş binlerce yıllık “aşık oyununu” Erzincanlı esnaf yeniden canlandırarak genç nesillere aktarmaya çalışıyor.

Erzincan’da Merkez çarşısı esnaflarından Hamza Karaman, binlerce yıllık tarihe sahip aşık oyununu boş zamanlarında dükkanının önünde oynayarak gençlere öğretmeye başladı.

Teknolojik aletlerin yaşantımıza girmesiyle unutulmaya yüz tutan binlerce yıllık aşık oyununu yeni nesillere aktarmak isteyen Karaman, gençlere aşık oyununu öğretip aşık kemiği atmanın ve galip gelmenin tüyolarını vererek gençlerin hem hareket etmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlıyor.

Esnaf Hamza Karaman, "Bizim çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunu Aşık’ı Erzincan’da arkadaşlarımızla toplanıp oynuyoruz. Bu oyun bilen için vaz geçilmez bir oyundur. Çocukluğumuzdan bu yana hep aklımızdadır bu oyun. Burada esnaf arkadaşlarımızla boş kaldığımız zamanlarda bu vazgeçilmez aşık oyununu kendi çabamızla yeni nesile bir nebze de olsa aşılamaya çalışıyoruz. Şimdiki çocuklarımız teknoloji bağımlı oldukları için, bizim oynadığımız oyunları görsünler tanısınlar diye biz bu oyunu burada yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Küçük yaştan itibaren aşık oyununu oynadığını söyleyen Gürbüz Araz, ise "Küçüklüğümüzde köyde oynadığımız en güzel oyundu. Şimdiki çocuklar bu aşık oyununu bilmezler. Bizde bu oyunu unutturmamak için arkadaşlarla şehir merkezinde oynayarak canlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

“Unesco listesinde yer alıyor”

İsmini koyun, kuzu ve keçilerin arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan aşık kemiğinden alan aşık oyunu, Anadolu’daki misket ve bilye ile oynanan oyunun da esin kaynağı olarak biliniyor. Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne kadar ulaşan "aşık" oyunu UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Aşık oyunu nasıl oynanır?

Aşık, koyun veya keçinin arka bacaklarından çıkarılan dört yüzlü kemikle oynanıyor. Aşık oyununun üç ayak, daire, ompa ve han oyunu gibi dört çeşidi oynanıyor. Oyun iki veya daha fazla kişi tarafından oynanabiliyor. Aşıklar üç ayak oyununda üç ayak mesafesi olacak şekilde diziliyor. Burada oyuncu aşığı vurup üç ayak mesafesinden daha fazla uzağa çıkartıyor. Han oyununda aşıklar dairenin içerisine atılıyor ve han denilen aşık son olarak vurulup daireden çıkartılıyor. Ompa oyununda iki daire çiziliyor. Bu dairelerden birinde aşık yatay diğerinde ise dik bir şekilde yerleştiriliyor. Yatay aşıkları daireden çıkaran oyuncu dik yerleştirilen aşığı daireden çıkarırsa oyunun galibi oluyor ve bütün aşıkları alıyor. Daire oyunun da ise aşıklar çizilen dairenin tam ortasına gelecek şekilde diziliyor. En fazla aşığı vurarak daire dışına çıkaran oyuncu oyunun galibi oluyor.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 23 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Chelsea 22 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16