Beytahtı’nda çalışmalar sürüyor

Erzincan Valisi Mehmet Makas, KUDAKA 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Destek Programı-2 çerçevesinde desteklenen “Beytahtı’nda Macera Başlıyor” ile “Beysu Konakları” isimli projeler dahilinde Beytahtı Mesire alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Teoman Yerlikaya ve teknik personellerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Makas, "Tamamlandığında vatandaşlarımızın çok güzel vakit geçireceği bir yer olacak. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, akülü araç yolu, piknik üniteleri ve macera parkuru yer alacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.